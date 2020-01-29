71% украинцев считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг даже при условии увеличения налогов

По сравнению с 2018 годом уменьшилось количество тех, кто считает, что «государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым».

71% населения Украины считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года.

Читайте также51% украинцев не смогли назвать ни одной успешной реформы в стране - опрос

Для сравнения, в конце 2018 года такую позицию поддерживали 65% опрошенных.

В то же время с таким утверждением не согласны 22% респондентов (23% в 2018 году). И только 22% считают, что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию.

По данным опроса, 70% населения (77% в 2018 году) считает, что большинство людей в Украине не смогут прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, но 19% (13% в 2018 году) так не считают.

Уменьшилось число тех, кто считает, что «государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым»: с 44% в 2018 году до 38% в 2019 году. В то же время вырос процент тех, кто считает, что «государство должно обеспечить людям одинаковые «правила игры» в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует" - с 45% в 2018 году до 54% в 2019 году.

*** Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, 52% украинцев считают, что демократия является наиболее желаемым вариантом государственного устройства для Украины.