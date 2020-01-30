Коронавирус из Китая: что ждет экономику Украины

Нацбанк не ожидает значительного влияния ситуации в Китае на экономику Украины.

Национальный банк не ожидает значительного влияния на экономические показатели Украины ситуации в Китае, где в результате вспышки нового коронавируса заболели тысячи людей.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

«Это не будет иметь значительного влияния на стандартные долгосрочные экономические показатели. Мы видели влияние на фондовый рынок, на доходность облигаций развивающихся стран. Но, к примеру, акции фармацевтических компаний выросли», - сказал Сологуб.

По его словам, влияние разразившейся эпидемии на мировые рынки аналогично предыдущим подобным эпидемиям, поэтому оснований закладывать этот фактор в текущие макроэкономические прогнозы нет.

Справка УНИАН. В результате вспышки ранее неизвестного штамма коронавируса тысячи граждан Китая заболели, а число умерших уже превысило 100 человек. Случаи заболеваний зафиксированы также в 15 других странах мира.

Мировые рынки отреагировали на ситуацию в Китае падением цен на нефть и металлы, снижением фондовых индексов и ростом доходности евробондов развивающихся стран.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, реализация негативного сценария развития событий может нанести серьезный урон экономике мира, включая Украину, при этом в первую очередь пострадают экспортеры аграрной и металлургической продукции. В то же время, эксперты считают вероятность реализации такого сценария достаточно низкой.