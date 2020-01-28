Украина может получить финпомощь от Евросоюза уже в начале года - Гончарук

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что программа макрофинансовой помощи связана с программой Международного валютного фонда.

Украина может получить 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза в 1-м квартале 2020 года, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

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"Мы ожидаем, что этот транш, о котором я говорил, может быть получен в первом квартале этого года. То есть в ближайшее время, в ближайшие недели, месяцы", - сказал он.

Домбровскис подтвердил слова Гончарука, отметив, что программа макрофинансовой помощи связана с программой Международного валютного фонда, которая находится в процессе рассмотрения.

"Программа макрофинансовой помощи такая же, как и реализация программы МВФ, в процессе. Если все пройдет хорошо, то это может быть в первом квартале года", - сказал он. И добавил, что пока эта программа не окончена, рано говорить о новом проекте макрофинансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, в конце 2019 года министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что соглашение с Международным валютным фондом позволит получить 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 миллиарда долларов. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров МВФ.