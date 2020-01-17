В Украине изменили условия отбора банков для выдачи пенсий и зарплат

Минфин обязал уполномоченные на выплату зарплат бюджетникам банки в трехмесячный срок представить ряд документов. В противном случае эти финучреждения могут лишиться статуса уполномоченного банка.

Министерство финансов Украины обязало банки, уполномоченные на выплату зарплат бюджетникам, в трехмесячный срок – до 10 апреля – представить ряд документов, пригрозив в противном случае лишить статуса уполномоченного банка.

Читайте такжеПенсии-2020: военным и силовикам добавили денег

Как сообщается на сайте Минфина, с 10 января Кабинет министров изменил порядок отбора уполномоченных банков для выплат пенсий и зарплат работникам бюджетных учреждений, чем и вызвана необходимость направить информацию.

В перечне необходимых документов подтверждение Национального банка об отсутствии за последние шесть месяцев ограничений на проведение операций, информация о наличии в отношении банка или его владельцев, или связанных лиц санкций в течение последних 12 месяцев, а также сведения о перечне услуг и предельном значении их показателей, которые банк обязуется выполнять при получении статуса уполномоченного.

По информации Минфина, на основании полученной информации он сформирует перечень уполномоченных банков, который при наличии изменений будет ежемесячно публиковать на своем официальном веб-сайте.

«Уполномоченные банки, которые до дня вступления в силу постановления правительства были определены победителями конкурса на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений и в трехмесячный срок не обеспечили выполнение требований постановления правительства, прекращают выполнение функций уполномоченного банка», - предупредили в Минфине.

Также сообщается, что банки, которые планируют получить статус уполномоченных, должны предоставить указанные документы к 31 января, а в дальнейшем - до последнего рабочего дня месяца.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце декабря снял ограничения относительно перечня банков, через которые украинцы могут получать выплаты заработной платы, пенсии или социальной помощи, что позволит им самостоятельно выбирать финучреждение для получения данных средств.