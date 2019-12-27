"Зарплатное рабство" отменили: украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения выплат

По словам Гончарука, этим решением отменяется «зарплатное рабство», и теперь украинцы будут сами решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.

Кабинет министров Украины снял ограничения относительно перечня банков, через которые украинцы могут получать выплаты заработной платы, пенсии или социальной помощи, что позволит им самостоятельно выбирать финучреждение для получения данных средств.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

"Отменяем «зарплатное рабство». Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь... Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект", - написал Гончарук по итогам заседания правительства.

По словам главы правительства, этот шаг будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

Как сообщал УНИАН, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отметил, что правительство намерено ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и не потребует дополнительных усилий бухгалтеров предприятий. В частности, работник просто указывает бухгалтеру свой банковский счет IBAN, а бухгалтер формирует ведомость для всех сотрудников, а затем обслуживающий предприятие банк автоматически направляет средства на указанные счета.

Украинские банки в ноябре текущего года полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN, который используется в Европе.