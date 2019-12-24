В Минэкономики рассказали, зачем украинцам нужна электронная трудовая книжка

Заместитель министра отметила, что есть работодатели, которые могут «манипулировать» работниками — не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.

Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку, которая в частности должна защитить от «манипуляций» работодателя.

Об этом в эфире программы «Нині вже» («Прямо сейчас») на hromadske заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

«Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона», — пояснила она.

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Заместитель министра отметила, что есть работодатели, которые могут «манипулировать» работниками — не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.

«Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке — ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция», — резюмировала Свириденко.

Напомним, министр развития экономики Тимофей Милованов 23 декабря заявил, что новый Трудовой кодекс опубликуют в ближайшее время. Также Минэкономики развенчало распространенные мифы об этом кодексе.