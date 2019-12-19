Маркарова объяснила приостановку финансирования некоторых статей бюджета

Приостановка финансирования некоторых статей бюджета связана с тем, что некоторые распорядители бюджетных средств в конце года просят перенаправить средства с одних программ на другие.

Министерство финансов Украины обещает в полной мере оплатить в текущем году все защищенные государственные расходы и незащищенные, по которым поданы документы, а также важные переброски между бюджетными программами, включая финансирование «Охматдета», дополнительные зарплаты шахтеров и расходы на безопасность и оборону.

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Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова в соцсети Facebook, комментируя распоряжение премьер-министра Алексея Гончарука о приостановке финансирования некоторых бюджетных программ текущего года.

«Такие меры Минфин и ответственные распорядители осуществляют ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей - как по маякам дефицита, так и по другим параметрам, при этом обеспечивая соответствие всех расходов критериям эффективности и паспортам бюджетным программ», - написала Маркарова.

Она напомнила, что до конца бюджетного года осталось 8 дней, поэтому документы по большинству важных расходов должны были уже давно быть переданы в Госказначейство и на них открыты ассигнования, что большинство ответственных распорядителей и сделали.

«Ежегодно именно вторая половина декабря - это время попыток множества «перебросок» из программы на программу, запросов относительно срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и других «освоений» средств и проведения кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года», - добавила Маркарова.

Она подчеркнула, что это особенно важно, поскольку в текущем году за 11 месяцев наблюдается недовыполнение по ряду доходов из-за неуплаты государственными компаниями 10 млрд грн дивидендов, принятия предыдущим составом парламента после утверждения бюджета льгот на оборудование для альтернативной энергетики, что стоило бюджету 9,6 млрд грн, а также изменения макроэкономической ситуации в результате падения цены на газ и более высокого курса гривни.

«Пересматриваем с распорядителями исключительно экзотические запросы. По результатам года сделаем рейтинг самых ярких из них. Для сравнения: в прошлом году не было профинансировано 21,7 млрд грн расходов. Поэтому в следующем году будем очень большое внимание уделять планированию и ограничению перебросок, которые представляют собой очевидное свидетельство проблем с планированием, о чем давно говорят Счетная палата, Бюджетный комитет, Минфин», - написала министр.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета, из-за чего не будет в полном объеме профинансировано выполнение некоторых государственных программ.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.