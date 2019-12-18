Гончарук рассказал о проблемах с наполнением госбюджета: некоторые программы не будут профинансированы

Среди причин премьер назвал укрепление гривни, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на этот год.

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета, из-за чего не будет в полном объеме профинансировано выполнение некоторых государственных программ.

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"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", - сказал он во время открытия Офиса противодействия рейдерству.

Что касается причин невыполнения доходной части госбюджета, то премьер назвал укрепление гривни, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на этот год.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период.

С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.