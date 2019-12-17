Минфин разместил ОВГЗ в евро под рекордно низкие проценты

Привлечено 198 миллионов евро на 169 дней со средневзвешенной доходностью 2,22% годовых.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,228 миллиарда гривень и 198 миллионов евро, при этом размещение облигаций в евро проведено впервые после полугодового перерыва с 18 июня текущего года.

Читайте такжеМинфин перейдет к выпуску ОВГЗ только в гривне: названы сроки

Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 63, 287, 959 и 1435 дней со средневзвешенной доходностью 11,78%, 11,42%, 11,10% и 10,90% годовых, соответственно.

Средства в евро привлечены на 169 дней со средневзвешенной доходностью 2,22% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 11,412 миллиарда гривень.

Как позже прокомментировали в Министерстве финансов, средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ в евро по итогам аукциона стала минимальной за всю историю, а также в очередной раз снизились ставки по гривневым инструментам. В частности, по 3-месячным гривневым облигациям ставка снизилась на 128 базисных пункта, по однолетним - на 158, двухлетним - на 91, четырехлетним - на 77.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-ноябре привлекло в государственный бюджет 213 миллиарда гривень, 4 миллиарда долларов и 190 миллионов евро.