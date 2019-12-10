Минфин отчитался, сколько денег одолжил внутри страны

Министерство на ОВГЗ-аукционах в январе-ноябре привлекло в госбюджет 213 млрд грн, 4 млрд долл. и 189 млн евро.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-ноябре привлекло в государственный бюджет 213,052 млрд грн, 4,072 млрд долл. и 189 млн евро.

Читайте такжеИностранцы скупили украинских гособлигаций уже на 106 миллиардов гривень

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ снизилась до 17,3% по бумагам в гривне и до 6% - в долларах, но осталась на уровне 4,6% в евро.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода за указанный период составили 326,599 млрд грн, в том числе 260,678 млрд грн – в счет погашения номинальной стоимости.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.