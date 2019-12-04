Украинцы в ноябре снова купили в банках больше валюты, чем продали

Покупка валюты превысила ее продажу второй месяц подряд.

Украинцы в ноябре купили через банковскую систему 1,374 миллиарда долларов, или на 58,4 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты превысила ее продажу второй месяц подряд после того, как в сентябре украинцы продали больше валюты.

Также сообщается, что с начала года, за январь-ноябрь, показатель продажи валюты населением через банки стал ниже покупки на 4,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, украинцы в октябре купили через банковскую систему 1,505 миллиарда долларов, или на 91,5 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали.