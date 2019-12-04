Новая Таможенная служба начнет работу с 8 декабря

С 8 декабря Новая таможенная служба будет официально запущена в работу и к ней перейдут соответствующие полномочия от находящейся в состоянии ликвидации Государственной фискальной службы.

Кабинет министров Украины принял решение об официальном старте работы Государственной таможенной службы Украины с 8 декабря текущего года.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Поздравляем себя и всех причастных! С 8-го числа Новая таможня официально запускается, забирая соответствующие полномочия от ГФС. Соответствующее распоряжение только что принял Кабмин. Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Но заранее извиняюсь, если первые пару дней где-то что-то будет сложно – все-таки одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой - это челлендж", - написал Нефедов.

Он также выразил надежду, что все пройдет успешно и призвал украинцев присоединиться к реформированию таможни.

Как сообщал УНИАН, ранее Нефедов сообщил, что разработка пошагового плана трансформации Таможенной службы находится на финальной стадии, который будет представлен на текущей неделе.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы, сократив количество таможен до 16 с 26.