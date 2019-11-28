Правительство упростило декларирование международных экспресс-посылок

Нововведение позволит гражданам самостоятельно осуществлять декларирование своих товаров без привлечения таможенных брокеров, что позволит сэкономить средства на таможенном оформлении товаров.

Кабинет министров Украины усовершенствовал электронное декларирование товаров в международных экспресс-отправлениях.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 ноября, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, введена возможность использования электронной таможенной декларации М-16, которая применяется для декларирования товаров стоимостью от 100 евро, которые пересылаются в адрес граждан через таможенную границу Украины в международных экспресс-отправлениях.

В Минфине отметили, что такая норма после доработки соответствующих программных сервисов позволит гражданам самостоятельно осуществлять (после получения определенных навыков декларирования своих товаров) декларирование без привлечения таможенных брокеров, что соответственно предоставит им возможность сэкономить средства на таможенном оформлении товаров.

"Таким образом, Минфин продолжает взятый курс на цифровое развитие в таможенной сфере. Кроме того, в упомянутых изменениях актуализирован перечень товаров, перемещение которых по территории Украины транзитом осуществляется при условии обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов выступил за увеличение нынешнего порога в 100 евро на беспошлинные пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В ноябре 2018 года Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2019 год приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми, в частности, был снижен порог беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц-получателей со 150 евро до 100 евро, который вступил в силу с 1 июля 2019 года.