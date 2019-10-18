Нефедов выступает за увеличение лимита беспошлинного ввоза посылок из-за границы

Также Нефедов планирует инициировать увеличение полномочий таможни по противодействию контрабанде и навести порядок с почтовыми отправлениями.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов выступает за увеличение нынешнего порога в 100 евро на беспошлинные пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

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«Попробуем теперь взяться еще за две инициативы: увеличение полномочий таможни по противодействию контрабанде и наведение порядка с почтовыми отправлениями (напомню, я сторонник, в том числе, повышения лимита на стоимость посылок, пока таможня не научится оформлять их быстро и онлайн)», - написал Нефедов на своей странице в сети Facebook.

Он также поприветствовал принятие 17 октября Верховной Радой закона об усилении защиты интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

«Должен быть четкий баланс - с одной стороны, должны прекратить случаи вроде блокировки доставки одной пары обуви (реальный кейс). С другой, не допускать на рынок контрафакт, который может быть реально опасным для здоровья (поддельные лекарства, удобрения и т.д.). Как бывает часто, не знаешь, как – сделай, как в ЕС. Вот и сделали», - прокомментировал принятие данного закона глава Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2019 год приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми, в частности, был снижен порог беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц-получателей со 150 евро до 100 евро, который вступил в силу с 1 июля 2019 года.

Участники отечественного рынка почтово-логистических услуг подчеркивали, что снижение данного порога приведет к удорожанию для украинцев заказанных в интернете товаров на 40-50%.