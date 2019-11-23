"Мы провели конструктивные переговоры": Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ в Украине

Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что также миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине, акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

Миссия Международного валютного фонда под руководством господина Рона ван Родена, находившаяся в Украине в течение 14-22 ноября, отметила высокий прогресс, достигнутый украинской властью за последние несколько месяцев в продвижении реформ.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщается на Правительственном портале.

«Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев», - отметил он.

Он добавил, что также миссия МВФ акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

В сообщении указано, что министр финансов Оксана Маркарова и глава миссии Рон ван Роден отметили достигнутый прогресс в дискуссиях относительно политики и реформ, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда начала работу в Киеве 14 ноября.

Планировалось, что члены миссии должны были продолжить дискуссии с представителями украинской власти относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

В Нацбанке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 млрд долларов и прогнозировали получение первых 2 млрд до конца текущего года.