Миссия МВФ завершила работу в Украине и отметила прогресс в реформах

Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути продвижения реформ и соблюдения взвешенной экономической политики.

Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, передает Экономическая правда.

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«Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути продвижения реформ и соблюдения взвешенной экономической политики», – заявил глава миссии Рон ван Роден.

Он отметил, что миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях относительно мер и реформ, которые могут лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

Среди таких шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиления верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся на следующих неделях", - подчеркнул ван Роден.

Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве, как и планировала, 14 ноября.

Миссия продолжала дискуссии с украинскими властями относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

Согласно заявлению послов стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония), новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины.