Апелляционный суд признал законность решения о банкротстве "Диамантбанка"

Суд отклонил жалобу владельцев банка о незаконности решения НБУ.

Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность отнесения к категории неплатежеспособных "Диамантбанка", сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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"Суд 13 ноября отказал в удовлетворении жалоб владельцев существенной доли в банке ООО "ПФК "Энергоинвест" (истец), ООО "Интер-Вент", ООО "Техно-Инвест" и Игоря Керезя (третьи лица на стороне истца) и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым была подтверждена законность решения Национального банка об отнесении банке к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 мая 2019 года Окружной административный суд Киева пришел к выводу, что Национальный банк законно принял решение о выводе "Диамантбанка" с рынка, после чего истец и третьи лица на стороне истца решили обжаловать данное решение в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля 2017 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк" на основании решения Национального банка об отнесении этого финучреждения к категории неплатежеспособных.

23 июня 2017 года НБУ принял решение о ликвидации "Диамантбанка".