Расходы госбюджета-2020 вырастут: куда пойдут деньги

Доходы вырастут почти на 7% за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль и налогу на доходы физлиц.

Расходы государственного бюджета Украины на 2020 год по сравнению с бюджетом текущего года вырастут на 6% - до 1,180 трлн грн.

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Согласно инфографике экспертов аналитической группы Case Ukraine в рамках проекта «Ціна держави», наибольшие расходы предусмотрены на потребности безопасности и обороны – 246 млрд грн, финансирование Пенсионного фонда – 173 млрд грн, образование – 149 млрд грн, обслуживание долга – 142 млрд грн, медицину – 121 млрд грн.

Доходы бюджета вырастут почти на 7% - до 1,094 трлн грн преимущественно за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль и налогу на доходы физлиц.

Эксперты отметили, что госбюджет-2020 построен на прогнозе с более высоким ростом экономики – 3,7% против 3% в текущем году, но при этом более низкой инфляцией – 5,5% против 7,4%, более крепким курсом гривни – 27 грн/долл. против 28,2 грн/долл.

Также в следующем году ожидается сокращение бюджетного дефицита по отношению к ВВП – с 2,24% до 2,09%.

Рост средней зарплаты закладывается на уровне 21% - до 12,5 тыс. грн, а минимальной – на 13%, до 4,7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, доработанный с учетом обновленного прогноза правительства с ростом ВВП на 3,7% и среднегодовым курсом на уровне 27 грн/долл.

Принятый правительством бюджет в первом чтении предполагал доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный дефицит - 95 млрд грн, или 2,1% ВВП. Согласно заключению профильного парламентского комитета, в ходе доработки бюджета его доходы были увеличены на 14 млрд грн, расходы - на 10 млрд грн, а дефицит – снижен на 855 млн грн.

По итогам голосования за изменения к Бюджетному кодексу перед принятием госбюджета-2020 депутаты добавили местным бюджетам 7 млрд грн из дорожного фонда.

Окончательный текст госбюджета-2020 пока не обнародован.