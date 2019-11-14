Рада приняла госбюджет-2020

Министр финансов Оксана Маркарова назвала бюджет-2020 реалистичным и сбалансированным, отметив, что в следующем году местные бюджеты получат намного больше ресурсов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, доработанный с учетом обновленного прогноза правительства с ростом ВВП на 3,7%.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона №2000 во втором чтении с учетом рекомендаций парламентского Комитета по вопросам бюджета проголосовали 279 народных депутатов, а за принятие в целом - 280 при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя документ, министр финансов Оксана Маркарова назвала бюджет-2020 реалистичным и сбалансированным, отметив, что в следующем году местные бюджеты получат намного больше ресурсов. «В этом бюджете - увеличение расходов на медицину, на образование. В этом бюджете предусмотрены намного более значительные средства на инфраструктуру. В этом бюджете не снижены, а увеличены расходы на местное самоуправление», - подчеркнула она.

По словам министра, то что выглядит как сокращение, на самом деле - переклассификация тех или иных расходов. «Вы знаете, что в этом году социальные программы и медицинская реформа «вторички» идут по другим механизмам, которые уже заложены в бюджете. Потому мы просто выполняем государственный бюджет. При этом, все трансферты и все субвенции на местные бюджеты, в том числе ГФРР, соцэконом, субвенция на объединенные территориальные громады больше, чем в прошлом году», - добавила Маркарова.

Она подчеркнула, что все местные бюджеты соответствующим образом обеспечены, а сегодня депутаты своим голосованием за изменения к Бюджетному кодексу добавили местным бюджетам еще 7 млрд грн из дорожного фонда.

Согласно обнародованному накануне голосования заключению профильного комитета, в ходе доработки проекта госбюджета его доходы были увеличены на 14 млрд грн, расходы - на 10 млрд грн, а дефицит – снижен на 855 млн грн, то есть, остается в пределах 2,1% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с доходами в сумме 1,079 трлн грн, расходами в 1,170 трлн грн и предельным дефицитом в 95 млрд грн, или 2,1% ВВП.

Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7% и среднегодовым курсом на уровне 27 грн/долл.