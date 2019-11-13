"Не исключаю давления на свидетелей, потому что понимаю, каким образом проводились обыски" – юрист о деле "VAB Банка"

По мнению Татьяны Козаченко, целью таких действий является не потребность в установлении фактов и обстоятельств, а давление и пиар.

Член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко прокомментировала дело "VAB Банка", по которому состоялись громкие задержания как менеджеров банка, так и должностных лиц НАБУ. Опираясь на имеющиеся документы, юрист отрицает обвинения, которые озвучиваются НАБУ, и обращает внимание на очевидные процессуальные нарушения при проведении следственных действий по делу.

Так в интервью «ДЕПО» Татьяна Козаченко отметила, что обвинения менеджмента ВиЭйБи банка и руководства НБУ в том, что залог банку не соответствовал сумме рефинансирования, не является объективным: «Цена оценки не является стабильной и может меняться в зависимости от рынка, а также от примененного порядка взыскания на имущество, потому что если это происходит во внесудебной процедуре, то стоимость определяется в целях налогообложения банка, а в судебной реализации идет с публичных торгов. Потому имущество в залог берется на одних условиях, а реализуется на других, если изменились внешние обстоятельства. На основании тех документов, экспертных исследований, которые у меня на руках, оценка имущества была правильной. Поэтому заявления НАБУ о несоответствующей стоимости залогового имущества – это их оценочное суждение, которое точно не является основным доказательством квалификации правонарушения».

По словам юристки, заявления НАБУ о том, что 1,2 миллиарда гривень рефинансирования от НБУ не дошли до вкладчиков, также противоречат имеющимся документам и проведенным экспертизам. «Заявления о присвоении денег в рамках как минимум всей суммы получения такого кредита является нонсенсом. Деньги в рамках рефинансирования переводятся банку для осуществления его текущей деятельности и поддержания ликвидности банка. Большинство транзакций, в том числе проведение операционной деятельности, обслуживания клиентов, банк проводит автоматически».

По конкретной ситуации с "VAB Банком", согласно предыдущих постановлений на проведение обысков, о получении временного доступа к документам, НАБУ утверждало, что 45 миллионов долларов были выведены на счета оффшорных компаний, в частности связанных с владельцем банка (Quickсom Limited). Однако это также отрицается имеющейся документацией. «Я делала запрос на Фонд гарантирования вкладов, еще год назад, когда проводила правовой аудит этой ситуации, и получила не от владельцев банка, не от клиентов, а так, как должен делать адвокат – от тех государственных органов, которые обязаны такую информацию проверять и предоставлять, официальный ответ – деньги на эту компанию никогда не выводились, никогда не перечислялись на ее счета. Наоборот – именно эта компания завела реальные деньги в "VAB Банк" для того, чтобы выполнять обязательства перед клиентами, поддержать стабильность банка», – рассказала юрист. Также она прокомментировала заявление НАБУ, что банк будто бы не предоставил НБУ программу финансового оздоровления. «У меня на руках есть заявки, с входящими номерами, где приложен этот план. Кроме того, можно просто зайти на сайт НБУ, где есть вся информация по 2014 году – что VAB банк предоставил план финансового оздоровления. И здесь вопрос к НАБУ. Нельзя делать такие заявления без оценки реальных документов. Здесь они полностью заявляют ложную информацию», – заявляет юрист.

Юрист также считает, что обыски и задержания по этому делу проходили с явным нарушением логики следственных действий. Это может свидетельствовать о том, что настоящей целью таких действий является не потребность в установлении фактов и обстоятельств, а давление на подозреваемых и пиар на этом вопросе. «Обыски проходили одновременно с вручением подозрений. И происходили достаточно формально, ведь после событий прошло 5 лет, более того, к тому же у этих лиц обыски уже проводились. Какое разумное основание повторно проводить обыски? И какое основание в день обыска сразу вручать подозрение, потому что если обыск является реальным, то его результаты нужно оценить, подготовиться к следующим следственным действиям? Здесь это все одновременно – и обыски, и предъявление подозрений, – комментирует Татьяна Козаченко. – Понятно, что обыск используется исключительно как давление, и как мы видим в информационном пространстве – для информационного пиара на этом вопросе, что вообще недопустимо – заведомо формировать общественное мнение, когда речь идет о презумпции невиновности лиц».

"VAB Банк" – один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложение было отклонено. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия.