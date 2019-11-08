Фонд гарантирования продал активов лопнувших банков на рекордные 850 миллионов

В пул вошли права требования по кредитам банков "Надра", "Финансы и Кредит" и "Дельта Банка".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов трех ликвидируемых банков за рекордные 849,4 миллиона гривень, сообщила пресс-служба фонда.

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В пул вошли права требования и другие имущественные права по кредитным договорам банков "Надра", "Финансы и Кредит" и "Дельта Банка", часть из которых находится в залоге НБУ.

Аукцион прошел по голландской модели 7 ноября, при этом минимальная цена торгов была установлена ​​на уровне 679,5 миллиона гривень. Победителем аукциона стала одна из двух компаний-участниц - "Инвестохиллс Веста".

Как отмечает пресс-служба фонда, основные активы пула - задолженность по кредитам группы компаний "Яблочный дар" и ЧАО "Росава". Взыскание задолженности "Яблочного дара" перед "Дельта Банком" будет зависеть от решений судов по соответствующим искам, рассмотрение которых в настоящее время продолжается.

ЧАО "Росава", должник перед банком "Финансы и Кредит", находится в процедуре ликвидации.

Как сообщал УНИАН, в начале недели (4 октября) Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых украинских банков общей стоимостью 6,82 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам этих банков свыше 90 миллиардов гривень возмещения по вкладам и в настоящее время продолжает ликвидацию порядка семи десятков финучреждений и продажу их активов.