Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков почти на 7 миллиардов гривень

Продажа активов ликвидируемых банков запланирована на текущей неделе.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы ликвидируемых банков Украины общей стоимостью 6,82 млрд грн, продажа которых запланирована на текущей неделе.

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Как сообщила пресс-служба фонда, пул активов состоит из прав требования по кредитам на сумму 6,2 млрд грн, а также недвижимого имущества, земельных участков и других основных средств банков на сумму 181,1 млн грн.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 91,9 млн грн, ценные бумаги - на сумму 345,9 млн грн, сказано в сообщении.

В частности, в первую десятку банков по сумме выставленных на продажу активов вошли “Дельта Банк” с активами на сумму 3,09 млрд грн, «Финансы и Кредит» – 1,46 млрд грн, “Надра” - 1,34 млрд грн, «Хрещатик» - 339,5 млн грн, “Актабанк” - 121,1 млн грн, “Имэксбанк” - 113,6 млн грн, “Укрбизнесбанк” - 99,5 млн грн, “Платинум Банк” - 91,6 млн грн, “ВТБ Банк” - 37,5 млн грн, “Камбио” - 28,2 млн грн.

В течение недели также запланирована продажа активов «Радикал Банка», ”Экспобанка”, “Фидобанка”, “Диамантбанка, “Родовид Банка”, “Грин Банка”, банков “Юнисон”, “ТК Кредит”, “Национальные инвестиции”, “Финансовая инициатива”.

Также сообщается, что за прошедшую неделю Фонд гарантирования продал имущество ликвидируемых банков на сумму 176,63 млн грн. В частности, на сумму около 86 млн грн состоялись аукционы по правам требования по кредитам, 90,58 млн - по реализации основных средств банков. Еще 50 тыс. грн получено от продажи имущества банков, 10 тыс. грн - от продажи монет и банковских металлов.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам этих банков свыше 90 млрд грн возмещения по вкладам и в настоящее время продолжает ликвидацию порядка семи десятков финучреждений и продажу их активов.