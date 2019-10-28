В Офисе президента ожидают 5 миллиардов гривень от приватизации "Укрспирта"

Процесс приватизации всей спиртовой отрасли Украины может начатся с 1 января 2020 года.

Поступления от приватизации "Укрспирта" могут составить около 5 млрд грн, о чем во время брифинга заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

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При этом она подчеркнула, что без либерализации производства спирта продать предприятие можно будет только "по цене металлолома". Поэтому ожидается, что до конца года Верховная Рада примет поданный президентом законопроект о демонополизации спиртовой отрасли.

"По нашим оценкам, приватизация "Укрспирта" принесет государству не менее 5 млрд грн. Она возможна исключительно на демонополизированном рынке. Иначе могут продаваться все те имущественные комплексы, здания, как металлолом. Если на них нельзя производить спирт, то они стоят в разы дешевле", - сказала она.

По словам Ковалив, убытки от оборота "серого" и "черного" спирта составляют не менее 4 млрд грн. При этом около 80% производства спирта в стране находится в тени.

Как отметила замглавы Офиса президента, ожидается, что процесс приватизации всей спиртовой отрасли Украины начнется с 1 января 2020 года, когда должен вступить в силу законопроект главы государства.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.