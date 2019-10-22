«Мы не можем превратиться в кассы по выплате заработной платы»: во Львове открещиваются от поднятия зарплат учителям

На повышение зарплаты педагогам лишь во Львове, по предварительным подсчетам, нужно 540 миллионов гривень.

Заместитель городского председателя Львова Любомир Зубач заявил, что увеличение зарплаты педагогам должно обеспечить государство, а не местные органы власти. Такую позицию он озвучил сегодня, 22 октября, во время заседания львовского отделения Ассоциации городов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам Зубача, в постановлении Кабмина, принятом в июле этого года, предусмотрена норма, которая устанавливает минимальный должностной оклад педагога на уровне не менее 2,5 прожиточных минимумов. А расходы на увеличение зарплаты учителям в образовательную субвенцию, которую получают города, не включили. Следовательно чиновник подозревает, что эти средства нужно будет изыскать в местных бюджетах.

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На повышение зарплаты педагогам лишь во Львове, по предварительным подсчетам, нужно 540 миллионов гривен.

«Мы, конечно, поддерживаем повышение заработной платы для учителей. Но образование — это делегированная государством функция, и государство обязано покрывать эти расходы. Тем более, что ранее было переведено на местные бюджеты оплату коммунальных услуг и оплату труда непедагогических работников. И если эти средства не будут включены в образовательную субвенцию, которую оплачивает государство, мы все можем превратиться в кассы по выплате заработной платы", — подчеркнул Любомир Зубач, заместитель городского председателя Львова.

Напомним, в правительстве Владимира Гройсмана запланировали с января 2020 года поэтапно поднимать зарплату учителей на 20-70%. Особый акцент должен быть на молодых педагогах. Если сейчас со всеми надбавками он получает около 5400 гривень в месяц, то со следующего года – более 7 600 гривень (рост на 41,3%). Опытный учитель с января 2020 года будет получать от 10 500 гривень и больше.

Недавно новая глава Минобразования Анна Новосад заявила, что такое повышение зарплат педагогам не предусмотрено в разработанном проекте Госбюджета-2020. Впрочем, она заверила, что министерство уже придумало, каким образом обеспечить увеличение жалованья учителям.