Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении: основные цифры

Правительству поручено уточнить прогноз макропоказателей.

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.

Читайте такжеСнижение доходов на 20 миллиардов: Кабмин передал в Раду изменения в госбюджет-2019

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2000 в первом чтении с учетом заключения комитета проголосовали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, за корректировки к заключению комитета - 255 депутатов.

Представляя документ, заместитель министра финансов Юрий Джигир отметил, что по итогам доработки проекта в комитете доходы увеличены на 17,8 млрд грн за счет чистой прибыли и дивидендов госпредприятий, аренды госимущества, внутреннего и импортного НДС, а также перечислений от Национального банка на 3,5 млрд грн, что требует согласования регулятора.

Также он отметил, что проект постановления Рады предусматривает ряд поручений правительству, в том числе уточнение прогноза макропоказателей. «После принятия правительством решения относительно уточнения макропоказателей на 2020 год можно будет рассчитать уточненные показатели бюджета на 2020 год, а частности, показатели доходной части», - сказал замминистра.

В свою очередь глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил необходимость адекватного прогнозирования макропоказателей. «Имеющиеся ресурсы необходимо планировать. Ежегодный рост количества решений Кабмина о перераспределении бюджетных средств свидетельствует о недостатках планирования: в 2017 году их было 77, в 2018 году – уже 99», - сказал он.

Представитель Бюджетного комитета парламента Александр Трухин огласил решение комитета: «Рекомендовать Верховной Раде подготовленный комитетом проект постановления о выводах и предложениях к проекту номер 2000-П принять за основу и в целом с изменениями, изложенными в дополнительном письме-заключении комитета».

Подытоживая обсуждение, премьер-министр Алексей Гончарук призвал депутатов поддержать законопроект. «Это предложения нам, правительству. Мы их учтем. Более того, мы услышали все предложения – об энергосбережении, инфраструктурных проектах. Все это будет учтено. Мы честно посмотрим, сколько у нас денег, и вместе с вами решим, как их эффективно потратить», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 год, построенный на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар.

Проект предполагает доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до конца октября пообещал представить обновленный макропрогноз, который станет основой для корректировки проекта госбюджета на следующий год.

Официально обновленный прогноз пока не обнародован, однако министр экономики Тимофей Милованов уже заявил, что прогноз роста экономики в следующем году повышен до 3,7%, а министр финансов Оксана Маркарова сообщила о более высоком показателе курса гривни.