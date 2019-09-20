Министр финансов представила госбюджет-2020 депутатам: детали

По словам Маркаровой, бюджет-2020 сбалансированный, реалистичный и предусматривает финансирование всех расходов.

Правительственный проект бюджета Украины на 2020 год является сбалансированным, реалистичным и предусматривает финансирование всех приоритетных расходов. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект в Верховной Раде.

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«Хочу заверить, как министр, который сделал не один бюджет, что этот документ сбалансированный, реалистичный. И этот бюджет предусматривает финансирование всех приоритетных расходов», - сказала Маркарова.

Она напомнила, что доходы бюджета составляют 1,079 трлн грн. «Важно, что впервые мы не подаем под этот проект изменений в Налоговый кодекс. Все доходы, учтенные в этом бюджете, базируются исключительно на сегодняшних поступлениях и сегодняшних ставках», - добавила Маркарова.

В то же время, она отметила, что принятие законов о легализации игорного бизнеса и о добыче янтаря будет предполагать увеличение доходов бюджета.

Проект Государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховную Раду в первом чтении, основывается на прогнозе роста валового внутреннего продукта в 3,3%, который был сделан еще в мае текущего года.

«Бюджет, который мы обсуждаем, базируется на макроэкономическом прогнозе, который утвержден еще в мае 2019 года. И пересмотр этого макропрогноза, который Бюджетный кодекс позволяет сделать между первым и вторым чтениями, еще у нас впереди. Потому у нас сегодня бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и тех макроэкономических показателях и социальных стандартах, которые утверждены еще предыдущим Кабмином», - сказала она.

При этом министр назвала условия, благодаря которым Украина может рассчитывать, что в следующем году валовой внутренний продукт вырастет на 5-7%.

«Мы задекларировали амбициозную цель – рост в 5-7% ежегодно. Это очень амбициозная цель, и она достижима… Но чтобы мы увидели это в бюджете, для этого нам нужно активное сотрудничество с вами по тем законопроектам, которые вы активно голосуете последние две недели, по тем законопроектам, по которым вы будете голосовать сегодня», - сказала она.

«Вместо критики нужно делать. Это уничтожение коррупции на государственных предприятиях и ускорение приватизации, это запуск концессии, чтобы инвестиции пришли в Украину, это реальная борьба с нарушениями таможенных правил и создание сильной и свободной от коррупции таможни, это приведение многих сфер к европейским стандартам», - добавила министр.

Треть расходов бюджета Украины на 2020 год составляют расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

«Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга - внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы», - сказала Маркарова.

Она пояснила, что после реструктуризации 2015 года было несколько лет, в течение которых не нужно было погашать долги, но с 2019 года ситуация изменилась.

«Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства, позволит нам на конец 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%», - добавила Маркарова.

Министр подчеркнула, что это сделает экономику более устойчивой и позволит направлять больше средств на развитие.

Верховная Рада по результатам представления приняла к рассмотрению правительственный проект бюджета Украины на 2020 год.

«В соответствии со статьей 154 Регламента Верховной Рады Украины проект закона Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы», - заявил глава парламента Дмитрий Разумков, подводя итоги представления проекта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект о госбюджете Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – 95 млрд грн, или 2,09% ВВП.

Проект построен на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар, однако в октябре правительство обещает доработать этот проект после обновления прогнозов.