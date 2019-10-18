Рада приступила к рассмотрению госбюджета-2020 в первом чтении (онлайн-трансляция)

Рассмотрение вопроса проводится по процедуре полного обсуждения.

Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2020 год в первом чтении, заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

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«Согласно статье 157 Регламента Верховной Рады, рассмотрение вопроса проводится по процедуре полного обсуждения», - сказал он.

Представляя проект, заместитель главы парламентского комитета по вопросам бюджета Александр Трухин отметил, что комитет обработал свыше 2 тысяч предложений народных депутатов к законопроекту, для учета которых, по предварительной оценке, необходимо около 1,9 трлн грн.

«Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом подготовленный комитетом проект постановления 2000-П относительно выводов и предложений с уточнениями», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 год, построенный на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар.

Проект предполагает доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до конца октября пообещал представить обновленный макропрогноз, который станет основой для корректировки проекта госбюджета на следующий год.