Минфин откорректирует госбюджет-2020 по более высокому курсу гривни к доллару

Во всех прогнозах курс гривни на следующий год укрепился.

Министерство финансов будет корректировать проект государственного бюджета Украины на 2020 год в связи с повышением прогнозного показателя курса гривни к доллару.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире «Голос Америки» в Вашингтоне, США.

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«Прогноз от Международного валютного фонда, Мирового банка. Скоро будет прогноз от Кабинета министров, Министерство экономики сейчас готовит. Мы видим, что во всех этих прогнозах и в прогнозах Национального банка курс на следующий год, прогноз, укрепился», - сказала Маркарова.

По ее словам, поэтому и курс, на котором базировался бюджет, будет другим.

«Мы сейчас дождемся, когда будет подан Министерством экономики прогноз, и в соответствии с ним будем менять бюджет», - добавила Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, построенный на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютному курсу 28,2 грн за доллар.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 год. Рассмотрение документа парламентом в первом чтении ожидается в пятницу, 18 октября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до конца октября пообещал представить обновленный макропрогноз, который станет основой для корректировки проекта госбюджета на следующий год.

По официальному курсу за сентябрь гривня выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года - более чем на 12%. Официальный курс НБУ на пятницу, 18 октября, составляет 24,73 грн/долл.