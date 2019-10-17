Украинский бизнес улучшил ожидания по курсу доллара в ближайший год

Доля респондентов, ожидающих значение курса не выше 29 грн/долл., выросла до 73%.

Украинский бизнес улучшил ожидания относительно среднего значения обменного курса гривни к доллару через 12 месяцев до 27,96 грн/долл. с 28,82 грн/долл. США в предыдущем квартале.

Об этом сообщается на сайте Национального банка со ссылкой на результаты ежеквартального опроса, проведенного с 5 августа по 3 сентября среди руководителей 690 предприятий в 22 регионах Украины.

Отмечается, что доля респондентов, ожидающих значение обменного курса в следующие 12 месяцев не выше 29 грн/долл., выросла до 73,1% с 55,1% в предыдущем квартале.

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Также существенно выросла доля респондентов, убежденных, что обменный курс не превысит 27 грн/долл. - до 32,3% с 14,1% в предыдущем опросе.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины по официальному курсу за сентябрь выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года – более чем на 12%.

Национальный банк Украины на четверг, 17 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,84 грн/долл., к евро – на уровне 27,38 грн/евро.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.