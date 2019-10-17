Доллар продолжает дорожать: официальные курсы

Национальный банк Украины на четверг, 17 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,84 грн/долл., к евро – на уровне 27,38 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2483.5244 (16 октября – 2478.5759)

100 EUR – 2738.0857 (16 октября – 2728.1685)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 16 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,74/24,78 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,34/27,38 грн/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.