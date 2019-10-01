Китайский акционер «Мотор Сич» заплатил в 2018 году 430 миллионов гривень налогов - СМИ

После разрешения АМКУ 25% акций частного предприятия «Мотор Сич» должно перейти в собственность государства Украина согласно подписанному договору дарения от китайской стороны.

Украинский телекоммуникационный оператор «Просат», который совместно с компанией Xinwei осуществляют проект по созданию сети мобильной широкополосной мультимедийной связи национального масштаба, только в 2018 уплатили в украинский бюджет 430 миллионов гривен налогов. При этом, АМКУ не возражал против покупки «Просатом» оператора связи “Украинские новейшие телекоммуникации” (ТМ UNTC).

Об этом пишет журналист Андрей Капустин в статье «Золотоносная курица по имени «Мотор-Січ»: резать нельзя кормить» на сайте издания «ПиК».

Как сообщалось ранее, компании Skyrizon и Xinwei Group совместно с ГК «Укроборонпром» подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины заявление на концентрацию более 50% акций "Мотор Сич" для китайской стороны и более 25% для государства Украина. После разрешения АМКУ 25% акций частного предприятия «Мотор Сич» должно перейти в собственность государства Украина согласно подписанному договору дарения от китайской стороны. Также инвестор принял на себя ряд обязательств, гарантирующих запорожскому предприятию стабильный уровень зарплат и достаточное количество заказов, что позволит предприятию работать с прибылью.

В данный момент предприятие официально переведено на четырехдневную рабочую неделю. Согласно приказу №224 от 13 августа, «переход на 4-дневную рабочую неделю будет осуществлен в связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов».

«И, если сделка украинскими властями будет по-прежнему пребывать в подвешенном состоянии, могут начать сбываться не самые оптимистические прогнозы», предупреждает журналист, - «что может произойти в фактически прифронтовом Запорожье в случае, если 26 000 человек пополнят ряды безработных, лучше могут рассказать специалисты в области информационных войн».