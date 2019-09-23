Китай гарантирует "Мотор Сичи" $500 миллионов в год - СМИ

Согласно контракту, китайская сторона обязуется поддерживать численность сотрудников «Мотор Сич», уровень зарплат и давать достаточное количество заказов, что позволит запорожскому предприятию работать с прибылью.

Среди документов, подписанных украинской и китайской сторонами в рамках сделки с "Мотор Сич", принят ряд обязательств, защищающих Украину от невыполнения инвестором договора, а производственные технологии останутся в стране, поскольку требуют отдельной процедуры обсуждения лицензионных договоров и согласования с государственными органами, включая комиссию по экспортному контролю.

Об этом пишет издание "Голос Запорожья".

«Заявления Джона Болтона и Виктории Нуланд, публично предупредивших украинскую сторону об опасности потери технологий, не имеют под собой оснований, и продиктованы угрозой роста оборонительной способности Китая более, чем экономическими интересами Украины», - сообщают запорожские журналисты. "Государство Украина на сегодня не имеет ни одной акции, это публичное акционерное общество, на 100% принадлежащее частным владельцам. Более 75% из которых уже принадлежат китайским владельцам с 2016-17 годов. В АМКУ находится не заявление «о разрешении на покупку», а «совместное заявление государства Украина и китайских компаний на концентрацию более 25% и 50% соответственно»" — говорится в статье.

«Возможная сделка "Мотор Сич", в результате которой государству перейдет контроль над 25% акций стратегического предприятия, идет на пользу только государству Украина — никто в мире не заинтересован в усилении ни украинского авиадвигателестроения, ни украинского государства», - утверждает «Голос Запорожья».

Согласно контракту, китайская сторона обязуется поддерживать численность сотрудников «Мотор Сич», уровень зарплат и давать достаточное количество заказов, что позволит запорожскому предприятию работать с прибылью. «Для обеспечения бесперебойной работы акционерного общества ежегодно нужно более 12 миллиардов гривен. Украина не способна дать столько государственных заказов», - уточняют запорожские журналисты. За нарушение этого контракта следуют довольно внушительные санкции, на каждом этапе защищающие интересы Украины: "Все необходимые процедуры по защите национальных интересов государства, о которых говорили Болтон и Нуланд, существуют и уже пройдены правительством Украины вместе с китайскими партнерами. В их числе решение СНБОУ от 01.03.2018 по защите национальных интересов в авиадвигателестроительной сфере, Договор о сотрудничестве между государством Украина и китайскими компаниями от 27.04.2018, решение КМУ от 04.10.18 о ГК «Укроборонпром», действующий Закон о государственном бюджете Украины на 2019 год и много других согласовательных процедур и принятых актов правительства. Но окончательное решение принимать АМКУ, как независимому органу согласно Закону об Антимонопольном Комитете Украины", - говорится в статье.