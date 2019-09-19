Депутаты упростили реструктуризацию долгов

Документом предлагается сделать возможным совместное проведение процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об усовершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 300 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту, отметил, что документ обеспечит создание более благоприятных условий для осуществления финансовой реструктуризации.

"Финансовая реструктуризации – это процедура в рамках которой должник может реструктуризировать свои долги перед кредитно-финансовыми учреждениями. Этим законопроектом мы предлагаем внести изменения в процедуру, которые сделают ее проще и расширят возможности для применения процедуры финреструктуризации", - сказал он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается сделать возможным совместное проведение процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами (речь идет о группе юридических лиц под общим контролем, но имеющих различных, не общих кредиторов).

"Принятие законопроекта устранит отдельные недостатки законодательства, выявленные в ходе практического применения норм указанного закона, и будет способствовать более полному применению способов реструктуризации со стороны банков, уменьшит регуляторные препятствия для осуществления финансовой реструктуризации", - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект №1070 об усовершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации зарегистрирован в Раде 29 августа и определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.