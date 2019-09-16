Прежде чем поднимать налоги, государство должно научиться эффективно распоряжаться имеющимися деньгами - эксперт Конотопский

Прежде чем поднимать налоги и организовывать дополнительные способы пополнения бюджета, государство должно научиться эффективно распоряжаться имеющимися в бюджете деньгами.

Такое мнение в колонке для ain.ua высказал основатель и руководитель Ajax Systems Александр Конотопский, комментируя инициативу правительства по повышению налогов для ФОП и запуск так называемого фонда IT Creative, пишет 112.

Конотопский недоумевает, почему на второй день своей работы правительство вдруг решило поднять налоги, поскольку непонятно куда и как распределяются налоговые выплаты, которые компании выплачивают сейчас: "Не очень-то понятно, куда они идут и как используются". И гарантий, что с ростом поступлений система станет прозрачнее, – нет, считает он.

"У меня накопилось немало вопросов, как государство тратит деньги. Я считаю, что первоочередная задача государства — научиться тратить эффективно то, что у них уже есть", - убежден предприниматель, и предлагает для начала вернуть выведенные из бюджета миллиарды гривен и закрыть офшорные схемы.

"И вот только когда государство научится эффективно тратить наши деньги, но их все равно будет не хватать — начнем обсуждение подъема налогов", - подчеркивает он.

Конотопский отмечает, что, скорее всего, "фонд развития человеческого капитала" будет столь же неэффективен, как и другие государственные институты. При этом крупные компании IT-индустрии давно сами вкладывают немало средств для обучения и развития сотрудников и претендентов.

"У бизнеса больше денег, знаний, хороший менеджмент — и все уже готово. Поэтому брать с бюджета на обучение IT-компаний и передавать это государству — это крайне глупое занятие", - резюмирует он.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук предложил создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. В правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долл. до 10 млрд, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек.

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала.