Украинские облигации госзайма будут продавать на международных торговых платформах

Нацбанк и Минфин согласовали порядок размещения ОВГЗ.

Национальный банк и Министерство финансов согласовали изменения порядка размещения облигаций внутренних государственных займов для предоставления возможности проведения аукционов на международных торговых платформах.

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Как сообщается на сайте НБУ, изменения расширяют круг участников ОВГЗ-аукционов за счет первичных дилеров, не относящихся к депозитарным учреждениям.

Отмечается, что после принятия Минфином решения о переходе на международную торговую платформу программный комплекс Национального банка ОВГЗ-online, который сегодня используется для первичных размещений ОВГЗ, продолжит свое функционирование в качестве резервной платформы.

В дальнейшем планируется сконцентрировать размещения на современных IT-платформах, позволяющих проводить быстрое и удобное проведение операций, что в перспективе позволит расширить круг первичных дилеров за счет иностранных участников.

Отмечается, что также это позволит упростить процесс размещений, сократив документооборот между НБУ и Минфином.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины возобновило продажу валютных облигаций внутреннего государственного займа впервые почти за два месяца - с момента рекордного размещения ОВГЗ на 1 млрд долл. 16 июля.