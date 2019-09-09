Система электронных платежей Нацбанка будет работать круглосуточно

Сегодня СЭП обеспечивает прием платежей с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

Национальный банк Украины переводит работу своей Системы электронных платежей (СЭП) на круглосуточный режим.

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Как сообщается на сайте НБУ, введение круглосуточного режима работы СЭП соответствует мировым тенденциям и будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам, росту доли безналичных расчетов, а также даст возможность банкам и их клиентам обеспечить проведение чувствительных ко времени платежей.

Отмечается, что на первом этапе регулятор перейдет на расширенный регламент работы СЭП - 23 часа в сутки 7 дней в неделю - во втором квартале 2020 года, а второй этап планирует реализовать в рамках следующего, четвертого поколения СЭП.

Также сообщается, что Нацбанк уже работает над реализацией первого этапа и вскоре проведет встречи с банковским сообществом для обсуждения.

В НБУ напомнили, что сегодня СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

Как сообщал УНИАН, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2018 году провела 357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн, что на 7,5% больше по количеству и на 19% по сумме, чем в 2017 году.