Эксперт: теневая экономика и коррупция - самые большие угрозы для налоговой системы Украины

По мнению эксперта, действующие правоохранительные органы, которые занимаются расследованием финансовых преступлений уже доказали свою несостоятельность предупреждать коррупцию и проводить профессиональные и качественные расследования правонарушений.

Сегодня самые большие угрозы для налоговой системы Украины - это теневая экономика и коррупция, именно поэтому необходимо осуществить масштабную налоговую реформу законодательства и правоохранительных органов, которые должны расследовать финансовые преступления.

Об этом заявил эксперт по налоговому реформированию, доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин в своем блоге на сайте «Лига».

По мнению эксперта, действующие правоохранительные органы, которые занимаются расследованием финансовых преступлений уже доказали свою несостоятельность предупреждать коррупцию и проводить профессиональные и качественные расследования правонарушений.

«По заключению исследования PWC, World Economic Crime and Fraud Research 2018: Survey of Ukrainian Organisations, два из пяти первых видов экономической преступности в Украине - это коррупция и растрата имущества, другими словами - рейдерство. Кроме того, по статистике ответов респондентов в Украине, случаи коррупции в 2018г. выросли до 73% в отличии от 56% в 2016-м. Результаты исследований подтверждают неэффективную работу всех антикоррупционных органов, занимающихся раскрытием и расследованием финансовых преступлений», - подчеркнул он.

Кроме того, эксперт добавил, что все предыдущие налоговые реформы в Украине проводились лишь для распределения политического и экономического влияния, а новые, внесенные в налоговое законодательство изменения, вызвали новые проблемы.

«Государство должно не удовлетворять амбиции отдельных политических сил, а влиять на развитие экономики прежде всего применяя соответствующую систему налогообложения: уравновешивать ставки налога, льготы, менять порядок налогообложений, создавать определенные предпосылы для ускоренного развития приоритетных отраслей и производств, способствовать решению насущных проблем для общества », - добавил Гмырин.

Напомним, новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о намерениях Кабмина провести «глубокую» налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году.