Зеленский призвал парламент узаконить создание Службы финрасследований

Ответственные за подготовку к принятию данного закона - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и депутат партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря текущего года.

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"Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований. Срок - до 1 декабря 2019 года", - сказал Зеленский в ходе совещания с правительством, парламентом и правоохранительными органами.

Президент отметил, что ответственные за подготовку к принятию данного закона - председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и депутат партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Справка УНИАН. Государственная служба финансовых расследований, о создании которой говорят уже не первый год, призвана помочь защитить права бизнеса в Украине. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, соответствующий законопроект сейчас находится на финальной стадии и является приоритетным для президентской команды.

Ведомство займется расследованием экономических преступлений, тогда как сейчас эти полномочия есть у ряда силовых структур, в частности, СБУ и налоговой милиции.