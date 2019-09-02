Новый министр Дубилет рассказал о первых победах в борьбе с рейдерством

Открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а у бизнеса появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме.

В Украине открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно. Об этом сообщил новый министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

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«Мини-победа-1. Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно.

Почему это важно. Часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственники или директоры в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают. В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi.

И если раньше жертва рейдерства могла узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут “отжать” еще больше — забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня», - написал он.

Дубилет посоветовал всем владельцам бизнеса бесплатно подписаться на один из сервисов, перечисленных выше, чтобы спать чуть спокойней.

Также, по словам нового министра, информирование о смене данных теперь работает для всех компаний, а не только тех, кто подписался. «OpenDataBot теперь рассылает СМСки по всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЄДР, потому важно, чтобы там были реальные контакты), а ПриватБанк — по всем своим клиентам», - отметил Дубилет.

Министр также сообщил, что у бизнеса появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov.

«Мини-победа-2... Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялось по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели.

Мы же создали на iGov форму, которую почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили по формальным признакам (можно даже заполнить без юристов!). Более того, она поступает в работу комиссии мгновенно», - написал Дубилет.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины. В частности, на должность министра Кабинета министров назначили Дмитрия Дубилета.