Глава Всемирного банка рассказал, о чем говорил с Зеленским

По словам президента Группы ВБ, Зеленский на встрече подтвердил намерения провести земельную реформу и демонополизировать экономику.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу, демонополизировать экономику и госпредприятия, а также завершить процесс разделения активов (анбандлинг) НАК «Нафтогаз Украины».

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Об этом Малпасс написал в своем блоге для Financial Times по итогам встречи с Зеленским 23 августа в Киеве.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мер роста, которые я буду упоминать на встречах с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка", - написал он.

По его словам, Украина должна в полной мере использовать возможности, предоставляемые ее сельскохозяйственным сектором. В стране самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность с гектара - это лишь небольшая часть урожая во Франции и Германии.

По мнению Малпасса, снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель и создание эффективного рынка будут стимулировать улучшения, в том числе увеличение инвестиций в механизацию и орошение, переход на продукты с более высокой добавленной стоимостью и лучший доступ к финансированию для небольших хозяйств.

«Один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80 процентов внутреннего производства минеральных удобрений», - написал он.

Также Малпасс отметил, что для того, чтобы Украина пошла по пути роста экономики и улучшения качества жизни, необходимо преодолеть существующие препятствия. Препятствиями он назвал монополии в ключевых секторах, государственные банки, не желающие конкуренции, стареющую инфраструктуру и конфликт в восточной Украине, который серьезно подрывает торговлю и инвестиции.

Как написал президент Группы ВБ, для привлечения инвестиций в Украину нужно ликвидировать монополии в пользу рыночной конкуренции и укрепить верховенство права. При этом он подчеркнул, что капитал должен быть направлен в наиболее продуктивные предприятия, а не влиятельным привилегированным кругам и олигархам.

Как сообщал УНИАН, президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибыл в Киев 22 августа с двухдневным визитом. Это его первый визит в Украину после назначения на пост в апреле текущего года. Малпасс в ходе своего визита в Киев встретился с президентом Зеленским, председателем Национального банка Украины Яковом Смолием и его первым заместителем Екатериной Рожковой.

Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Во Всемирный банк Украина вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в Международный валютный фонд) и является членом всех его структур.

С мая 2014 года Группа Всемирного банка предоставила Украине 5,5 млрд долл. США, а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долл. и финансовую гарантию на 750 млн долл., под которую наша страна привлекла средства на внешнем рынке.