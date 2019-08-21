Новый президент Всемирного банка приедет в Украину

Во время своего двухдневного визита президент Группы Всемирного банка будет обсуждать планы реализации в Украине экономических реформ.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибудет в Киев в четверг, 22 августа, с двухдневным визитом.

Как сообщили в пресс-службе представительства Всемирного банка в Украине, это будет первый визит Малпасса в Украину после того, как 9 апреля текущего года он занял пост президента Группы Всемирного банка.

В пятницу, 23 августа, Малпасс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщается, что президент Группы Всемирного банка планирует встретиться с министром финансов, главой Национального банка Украины, городскими головами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

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"Во время визита господин Малпасс будет обсуждать планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на ускорение экономического развития и создания новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины", - отмечается в пресс-релизе.

Справка УНИАН.Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Во Всемирный банк Украина вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в Международный валютный фонд) и является членом всех его структур.

С мая 2014 года Группа Всемирного банка предоставила Украине 5,5 млрд долл. США, а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долл. и финансовую гарантию на 750 млн долл., под которую наша страна привлекла средства на внешнем рынке.