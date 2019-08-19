Крупный бизнес в первом полугодии задекларировал 2,7 триллиона гривень доходов

Доходы крупных плательщиков составляют 61% от объемов доходов по Украине в целом.

Объемы доходов налогоплательщиков, обслуживаемых Офисом крупных плательщиков налогов Украины, по итогам кампании декларирования доходов в январе-июне 2019 года составили 2,69 трлн грн, что на 4,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины (ГФС), доходы крупных плательщиков составляют 61% от объемов доходов по Украине в целом.

В это же время, плательщики Офиса обеспечили более 79,6% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.

В частности, крупные плательщики Офиса задекларировали 19,5 млрд грн налога на прибыль, что на 1,9 млрд грн, или на 11,2% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года.

«Кампания декларирования налога на прибыль по результатам I полугодия 2019 года, в очередной раз подтвердила эффективность сопровождения крупного бизнеса именно Офисом крупных плательщиков», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в ходе декларационной кампании 2019 года по состоянию на середину мая украинцы задекларировали общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что почти на 26 млрд грн, или на 45%, больше, чем в прошлом году.