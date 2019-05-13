В ГФС подсчитали, сколько украинцы заработали за прошлый год

Из них трое граждан задекларировали доходы более 1 миллиарда гривень.

В ходе декларационной кампании 2019 года украинцы задекларировали общий доход в сумме 83,6 миллиарда гривень, что почти на 26 миллиардов гривень, или на 45%, больше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

"В этом году кампания декларирования была достаточно успешной. Это объясняется прежде всего повышением добросовестности налогоплательщиков и эффективной разъяснительной работой, которую проводили специалисты фискальной службы", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова.

В сообщении сказано, что граждане подали почти 529 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и определили к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц на сумму более 3,2 миллиарда гривень. Это больше по сравнению с прошлым годом на 1,2 миллиарда гривень, или на 57 процентов. Сумма военного сбора к уплате составляет 465,5 миллиона гривень, что на 205,7 миллиона гривень больше, чем в предыдущем году.

Количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 миллиона гривень, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 27% и составляет 5143 человека (по состоянию на 2 мая 2018 года - 4063). Традиционно наибольшее количество миллионеров учитывается в г. Киеве - 2194 человека, в Киевской области - 378 человек, Харьковский - 339 человек, Днепропетровской области - 333 человека.

Из общего количества миллионеров, которые задекларировали свои доходы, большую часть, или 58%, составляют лица в возрасте от 40 до 60 лет - 2981 человек, лица в возрасте от 30 до 40 лет (23% из общего количества) - 1171 человек, моложе 30 лет (4%) - 211 человек.

Три гражданина задекларировали полученные доходы в сумме более 1 миллиарда гривень, из них один задекларировал доход свыше 10 миллиардов гривень.

Налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 миллиарда гривень задекларировал житель г. Киева. Более 100 миллионов гривень к уплате задекларировали также два жителя Киева. От 5 до 100 миллионов гривень отметили налоговые обязательства 14 человек, проживающих в г. Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

"К нынешней кампании декларирования доходов присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены. Ими задекларированы доходы в сумме более 416 миллионов гривень и согласованы к уплате налог на доходы физических лиц 44 миллиона гривень и военный сбор - 5 миллионов гривень", - сказано в сообщении со ссылкой на главу ГФС.

Кроме того, значительное количество известных и звездных лиц учитываются как субъекты предпринимательской деятельности, применяя упрощенную систему налогообложения. Так, более 127 миллионов гривень дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности - а это более 6 миллионов гривень поступлений единого налога. Рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов: телевизионная ведущая – 158,8 миллиона гривень; ведущий шоу-программ – 26,9 миллиона гривень; певец – 11,8 миллиона гривень; композитор (музыкант) – 3,2 миллиона гривень; футболист – 26,2 миллиона гривень; юморист (на упрощенной системе налогообложения) – 4,7 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 57,5 миллиарда полученных доходов за 2017 год, что на 13% больше, чем по итогам предыдущей кампании.