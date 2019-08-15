Фонд гарантирования вкладов утратил контроль над 10 банками

В результате признания судом решений о выведении этих банков с рынка неправомерными.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утратил контроль над 10 ликвидируемыми банками в результате признания Окружным административным судом Киева решений о выведении этих банков с рынка неправомерными.

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Как сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на слова заместителя директора-распорядителя Виктора Новикова, в результате эти банки оказались вне правового поля, поскольку законодательством не урегулирована процедура возврата банка на рынок по решению суда. Также есть вопрос относительно защиты прав кредиторов этих банков.

Отмечается, что также Фонд вынужден отстаивать в судах право собственности на активы неплатежеспособных банков, что усложняет процесс их реализации и расчетов с кредиторами. Так, на рассмотрение и обжалование одного процедурного вопроса от первой до последней инстанции уходит минимум год.

При этом, фонду приходится расходовать средства банков на оплату судебных сборов, размер которых может достигать нескольких миллионов.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам этих банков свыше 90 млрд грн возмещения по вкладов и в настоящее время продолжает ликвидацию 75 финучреждений.