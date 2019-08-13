На счетах Фонда гарантирования вкладов осталось 7,5 миллиарда гривень
Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на начало августа 2019 года составил 7,474 млрд грн, что на 1,539 млрд грн, или на 17%, меньше показателя месяцем ранее.
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Согласно приведенным данным, по сравнению с показателем на начало года текущий объем ресурсов фонда в два раза ниже.
Отмечается, что поступления от регулярного сбора за семь месяцев составили 2,642 млрд грн, а в реестре фонда насчитывается 75 банков-участников.
Также сообщается, что в июле фонд завершил ликвидацию шести банков и в настоящее время продолжает ликвидацию 75 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.
Справка УНИАН. Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году сократился на 0,1% - до 14,339 млрд грн.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка.
С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.