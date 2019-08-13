На счетах Фонда гарантирования вкладов осталось 7,5 миллиарда гривень

Объем ресурсов Фонда гарантирования в июле сократился на 17%.

Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на начало августа 2019 года составил 7,474 млрд грн, что на 1,539 млрд грн, или на 17%, меньше показателя месяцем ранее.

Читайте такжеФонд гарантирования намерен взыскать с владельцев лопнувших банков 80 миллиардов

Согласно приведенным данным, по сравнению с показателем на начало года текущий объем ресурсов фонда в два раза ниже.

Отмечается, что поступления от регулярного сбора за семь месяцев составили 2,642 млрд грн, а в реестре фонда насчитывается 75 банков-участников.

Также сообщается, что в июле фонд завершил ликвидацию шести банков и в настоящее время продолжает ликвидацию 75 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

Справка УНИАН. Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году сократился на 0,1% - до 14,339 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка.

С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.