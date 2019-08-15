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Сколько получают украинские пенсионеры: свежие данные (инфографика)

15:36, 15 августа 2019
Финансы
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76% пенсий в июле Пенсионный фонд назначил по возрасту / фото УНІАН

Средний размер назначенных в июле пенсий, согласно инфографике, опубликованной Пенсионным фондом Украины (ПФУ) в соцсети Facebook, составил 3006 гривень. 

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В частности, 76% составляют пенсии по возрасту, средняя величина этого вида пенсии – 3009 грн. 

Еще 12% приходится на пенсии по инвалидности, их средний размер составляет 2547 грн. 

6% – это пенсии, назначенные в случае потери кормильца, средний размер - 2853 грн. 

5% в структуре всех назначенных пенсий занимает сегмент пенсий по выслуге лет, их средний размер равен 4124.

Социальные пенсии составляют 1% от всех назначенных в июле пенсий со средней величиной 1571 грн. 

По данным ПФУ, общая численность пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн. 

фото facebook/pfu.gov.ua
фото facebook/pfu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 миллиардов гривень. При этом дефицит ПФУ в текущем году составляет около 30 млрд грн. 

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Теги: #пенсионер#пенсии в Украине