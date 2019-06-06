Пенсионный фонд в мае выплатил 1,8 миллиарда субсидий наличными
10:29, 06 июня 2019Финансы
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Субсидии получили 2,23 млн пенсионеров.
Иллюстрация REUTERS
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в мае выплатил пенсионерам 1,82 млрд грн субсидий наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг за апрель, сообщила пресс-служба ПФУ.
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Пресс-служба уточняет, что в мае жилищных субсидий в наличной форме было выплачено 2,23 млн пенсионерам.
Как сообщал УНИАН, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям Украины в январе-апреле 2019 года были назначены на сумму 730,7 млн грн, что на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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