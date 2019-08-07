Товарооборот между Турцией и Украиной должен вырасти до 10 миллиардов долларов - Эрдоган

В 2018 году товарооборот между странами составил около 4 миллиардов долларов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивает, что товарооборот между Турцией и Украиной должен вырасти до 10 млрд долларов в год.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Анкаре.

В частности, он сообщил, что на встрече в формате "тет-а-тет" с его украинским коллегой были рассмотрены все аспекты турецко-украинских отношений.

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"Мы пересмотрели шаги, которые мы должны сделать на пути торгово-экономического развития и сотрудничества. И уже, наконец, пришло время финализировать процесс переговоров по заключению соглашения о свободной торговле, переговоры по которому уже продолжаются много лет", - подчеркнул Эрдоган.

При этом он обратил внимание, что в 2018 году товарооборот между двумя странами составил около 4 миллиардов долларов.

"Мы себе определили новую цель - это цель 10 миллиардов долларов. И могут ли Украина и Турция достичь цели в 10 миллиардов долларов? По моему убеждению - могут, и господин президент полностью со мной согласен", - заявил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в МИД Украины заявили о 99-процентной готовности соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.