В МИД заявили о 99-процентной готовности соглашения о ЗСТ с Турцией

Переговоры, которые ведут эксперты будут продолжаться некоторое время, поскольку несогласованной остается именно тематика, связанная с тарифами на сельхозпродукцию.

Турция и Украина до сих пор не согласовали детали соглашения о введении зоны свободной торговли (ЗСТ).

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Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает ЕвроПравда. "Переговоры, которые ведут эксперты будут продолжаться некоторое время, поскольку несогласованной остается именно тематика, связанная с тарифами на сельскохозяйственную продукцию и определенную часть услуг. Конечно, мы не можем пойти на некие уступки, которые могут навредить национальному бизнесу. В этом случае не нужно ждать быстрых политических решений, а готовиться к тому, чтобы сделка была сбалансированной и отвечала нашим национальным интересам, и была принята турецкой стороной", - сказал Боднар.

"99% сделка готова. Остались те детали, которые именно влияют на цифры", - добавил он.

Напомним, в 2012 году задачу создания ЗСТ с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.