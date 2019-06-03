В МИД заявили о 99-процентной готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
Турция и Украина до сих пор не согласовали детали соглашения о введении зоны свободной торговли (ЗСТ).
Читайте такжеТурция рассчитывает на ЗСТ с Украиной в ближайшее время
Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает ЕвроПравда. "Переговоры, которые ведут эксперты будут продолжаться некоторое время, поскольку несогласованной остается именно тематика, связанная с тарифами на сельскохозяйственную продукцию и определенную часть услуг. Конечно, мы не можем пойти на некие уступки, которые могут навредить национальному бизнесу. В этом случае не нужно ждать быстрых политических решений, а готовиться к тому, чтобы сделка была сбалансированной и отвечала нашим национальным интересам, и была принята турецкой стороной", - сказал Боднар.
"99% сделка готова. Остались те детали, которые именно влияют на цифры", - добавил он.
Напомним, в 2012 году задачу создания ЗСТ с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.