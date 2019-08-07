Нацбанк отозвал валютную лицензию у финкомпании "Артем"

Компания за последние шесть месяцев превысила максимально допустимое количество нарушений валютного законодательства.

Национальный банк Украины отозвал валютную лицензию у финансовой компании «Артем» в связи с признанием ее структуры собственности непрозрачной.

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Как сообщается на сайте НБУ, также компания в течение последних шести месяцев превысила максимально допустимое количество существенных нарушений валютного законодательства и нормативных документов регулятора.

Нацбанк обратил внимание участников рынка валютно-обменных операций на необходимость добросовестного выполнения требований законодательства и своих нормативных документов.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины выдал лицензии двум небанковским финансовым учреждениям: компании «Либерти Финанс» - на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, компании «Обменочка» - на проведение валютных операций.